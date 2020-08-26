طهران توافق على تفتيش موقعين نوويين يشتبه في وجود أنشطة سرية بهما

أعلن رئيسا الوكالة النووية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران ستسمح بإجراء عمليات تفتيش خارجية لموقعين يشتبه فى حدوث أنشطة نووية سرية فيهما من قبل.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة جروسي لطهران، إنه تم تحديد مواعيد الزيارات.

وفي المقابل، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لن تثير أي أسئلة أخرى بخصوص هذه المسألة.

وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في طرح أسئلة حول الموقعين في طهران وأصفهان، حيث تشتبه في أن إيران تحتفظ بمواد نووية بهما، قبل عام.

ومنذ ذلك الحين، تقول الوكالة إنها لم تتلق إجابات مرضية، وتم منع مفتشيها النوويين من الدخول، ما أثار مخاوف القوى الكبرى.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى أنه تم تطهير هذه المواقع وإزالة آثار النشاط السابق. وتنفي المنظمة النووية الإيرانية ذلك.