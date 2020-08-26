“الصحة” توضح: هناك فرق بين الإصابة بالمرض مرتين وتسجيل مسحة إيجابية لمرتين

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أن هناك فرقًا بين تسجيل بعض الحالات مرتين، أو وجود نتيجة إيجابية لمسحة الـ (pcr)، والإصابة بالمرض لمرتين متتاليتين.

وأوضح “العبدالعالي”، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أنه حتى الآن لم يثبت عودة الإصابة لمريض مرة أخرى، لكن هناك حالات تُسجل إيجابية عند إجراء الفحوص وخاصة مسحة الـ(pcr)، وهو ما يرتبط بمناعة الشخص وقدرته على التعافي من المرض.

وأعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 1,068 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 310,836 إلى حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 1,013 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 284,945 حالة، كما تم تسجيل 33 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3,755 حالة.