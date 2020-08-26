آخر تطورات #كورونا عالميا.. بلجيكا تخفض حصيلتها الرسمية للوفيات بعد مراجعتها

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، خفضت بلجيكا الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في البلاد بعدما كانت على وشك أن تتجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة وفاة.

وراجعت السلطات الصحية الأرقام الخاصة بدور الرعاية في إقليم فلاندرز الواقع شمال البلاد، ووجدت أن بعض الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح، فبعضها تم تسجيله مرتين والبعض الآخر لم يكن بسبب فيروس كورونا المستجد، لتسفر المراجعة عن خفض الحصيلة الرسمية بواقع 121 حالة، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا جارديان” البريطانية في نسختها الإلكترونية اليوم الأربعاء.