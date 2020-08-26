فتحوا أرشيفه الأسود .. غضب سعودي واسع بسبب انتقال #جاد_غصن لقناة #الشرق_بلومبيرج #امنعوا_جاد_من_الظهور_باعلامنا

سادت موجة من الغضب و الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم، بعد إعلان الإعلامي اللبناني جاد غصن استقالته من قناة الجديد ليلتحق بقناة الشرق بلومبرج التي تديرها «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» ، رغم اساءة غصن للسعودية سابقا.

و في ردود أفعال معبرة عن الحال تداول نشطاء و مشهورون على منصات التواصل تغريدات غصن المسيئة للمملكة مستحضرين أرشيفه الأسود، مستنكرين قبول القناة له و مستهجنين ازدواجيته و هرولته ناحية قناة الشرق بلومبرج وكان هو من أساء للسعودية و أيضا لإساءته لبلده لبنان مجددا واتهامه لها بعدم تقديره بعد إعلان انتقاله للشرق في إشارة جعلت الكثيرين ينظرون له بعين قليلة.

و كان جاد غصن قد أعلن أنه تقدّم باستقالته من قناة “الجديد”، مشيراً إلى خوضه تجربة مع قناة “الشرق بلومبيرغ” في دبي.

وكتب غصن في حسابه عبر “فايسبوك”: “تقدّمت بالأمس باستقالتي من قناة (الجديد) التي عملت فيها لنحو ثماني سنوات.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تغريدات لغصن يهاجم فيها السعودية .

و قال إعلاميون متهكمين :كيف قبل جاد غصن أن يترك لبنان وتلفزيون الجديد “التقدمي جدا” ويتوظف بمؤسسة ممولة من دولة يعتبرها هو “الاكثر رجعية” في المنطقة حسب رأيه.

“انتقل الآن الى تجربة جديدة مع قناة (الشرق بلومبيرغ) في دبي”، مضيفاً: “مغادرة البلد ليست بالأمر السهل عليَّ، فأنا لم أرغب بذلك، لكن في لبنان لا قرارات سهلة، والفلّة الآن على قاعدة (لا قدراني فل ولا قدراني ابقى)”.

وقال الإعلامي السعودي عبد لله بن بندر في تغريدة له: ”

الإعلامي جاد غصن قضى حياته الإعلامية في إنتاج التقارير التلفزيونية والتغريدات اليومية لإساءة السعودية ورموزها وشعبها في جميع المجالات، واليوم يستقيل من قناة الجديد ليلتحق بقناة الشرق بلومبيرغ هذه المواقف .. تثبت لنا حقيقة مبادئهم

وانتقد الأمير سطام بن خالد ال سعود قناة الشرق بلومبرج بسبب قبولها جاد صن قائلا: ”

تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها #جاد_غصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ ، أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير .

وتصدر هاشتاج #امنعوا_جاد_من_الظهور_باعلامنا موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وطالب الكثيرون بطرده من القناة و عدم قبوله من الأساس