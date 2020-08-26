تعادل وزن برج إيفل.. إزالة أطنان من الأنقاض جراء #انفجار_بيروت

أعلن مسؤول عسكري فرنسي أن جنود لبنانيون وفرنسيون أزالوا كمية ضخمة من الأسمنت والفولاذ تعادل وزن “برج إيفل” خلال أربعة أيام فقط من العمل في مرفأ بيروت.

ويجرى العمل في الأجزاء الأكثر تضررا في مرفأ بيروت، فيما تبدو الصورة كساحة ضخمة من الخردة بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وقال المسؤول العسكري الفرنسي بولان الذي ينسق عمليات التنظيف في المرفأ، “احتاج الأمر أربعة أيام لإزالة ثمانية آلاف طن من الاسمنت والفولاذ”

وأضاف بولان من وحدة الهندسة المدنية في الجيش الفرنسي والتي وصلت قبل أيام إلى مرفأ بيروت، أن هذه الكمية “تساوي وزن برج إيفل”.

وبعد نحو عشرة أيام على وقوع الانفجار، وصلت حاملة المروحيات “تونير” التابعة للبحرية الفرنسية إلى مرفأ بيروت، وعلى متنها مجموعة هندسية من القوات البرية تضم 350 عنصراً، ومفرزة غواصين للتثبت من عدم وجود حطام يصعّب الوصول إلى المرفأ.