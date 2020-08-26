التعليم تعلق على عدم ظهور بيانات الطلاب والطالبات في منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم، أنه نظرًا لاستمرار عملية تحديث البيانات الخاصة بالجداول وربط الطلاب والطالبات بفصولهم الافتراضية في منصة مدرستي، وفي حال عدم ظهور تلك البيانات؛ يمكن الدخول في وقت آخر إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث.

أوضحت وزارة التعليم آلية الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي للطلاب والمعلمين والمشرفين وقائدي المدارس من خلال تطبيق توكلنا.

وأفادت بأنه بعد الدخول في التطبيق يتم تسجيل الحساب، ومن ثم اختيار منصة مدرستي من القائمة الجانبية.

وبينت أنه بعد ظهور اسم حساب الدخول يتم النقر عليه للحصول على خانة كلمة المرور، وبعد تسجيلها تصل رسالة للشخص على رقم الجوال تتضمن كلمة المرور الخاصة به.

وأشارت إلى أنه لا يمكن إرسال كلمة المرور أكثر من مرتين في اليوم لكل حساب.