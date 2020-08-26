القبض على مقيم لجمعه أموالا بالنصب و الاحتيال في المدينة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدَّم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر، لقيامه بجمع أموال بطريقة غير نظامية، وضبط بحوزته مبلغ مالي حوالي (42252) ريالاً، ومجموعة مستندات يستخدمها في الاحتيال والنصب، بالإضافة لـ (4) أجهزة كمبيوتر و (11) جوالا، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالته إلى النيابة العامة.