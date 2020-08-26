تقارير أجنبية: الدوحة استعانت بشركات أمن سيبرانية إسرائيلية لتأمينها

كشفت تقارير أجنبية، الأربعاء، أو الدوحة استعانت بشركات أمن سيبرانية إسرائلية من أجل تأمين الحماية والأمن السيبراني للخدمات التي ستقدمها منشآت كأس العالم في قطر ٢٠٢٢.

وقال تقرير صحيفة “إنتيليجانس” نقلا عن مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الصفقة انكشفت عندما أعلنت شركة Sdema Group الأمنية الإسرائيلية ، التي يرأسها اثنان سابقان من جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي، الشاباك، مقاضاة اثنين من مستشاريها السابقين ، الجنرال يوآف مردخاي والموساد السابق شاي بيتنر، لخلاف حول عقد مع السلطات القطرية لتأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في البلاد.

وكشف التقرير أن ضابط الأمن السابق بالمخابرات الإسرائيلية، يوآف مردخاي، الذي أعيد تحويله كمستشار، مرتبط بشكل جيد بالدوحة. وبينما كان لا يزال في الجيش، ترأس تنسيق العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة لعدة سنوات. من هذا المنصب كان على اتصال دائم مع قطر، التي استثمرت أكثر من مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية في جيب قادة حركة حماس. كما تستضيف العاصمة القطرية كبار المسؤولين التنفيذيين في حركة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق.