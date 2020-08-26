جموع غفيرة تشيّع جثمان شيخ البنوان

شيّعت جموع غفيرة مساء اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/١/٧هـ جثمان شيخ قبيلة البنوان من قبائل البقلة من سليم الشيخ حامد بن معيوض البنوي السلمي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

هذا وقد فُجعت قبيلة البنوان خاصة وقبائل سليم عامة ، صباح أمس الثلاثاء، بوفاة شيخهم الشيخ حامد بن معيوض البنوي ، والذي وافته المنية بعد أعوام قضاها من عمره في خدمة دينه ووطنه وقبيلته .

وقد احتضنت مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، جثمان ” البنوي “، وسط دموع من محبيه وذويه وأبناء قبيلة سليم ؛ سائلين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل ما قدّم من أعمال حسنة في موازين حسناته يوم القيامة .

صحيفة ” الوئام ” تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لقبيلة البنوان في فقيدهم الغالي سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته .