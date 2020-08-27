تقنية الطائف تبدأ برامج التهيئة لمتدربيها وفق الاحتياطات الاحترازية

أقامت وكالة شؤون المتدربين بالكلية التقنية بالطائف برنامج تهيئة للمتدربين المستجدين بالكلية للفصل التدريبي الأول والبالغ عددهم ٩١٠ متدربا وذلك بحضور عميد الكلية المهندس حمد القاسم ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأشار عميد الكلية المهندس حمد القاسم أن الكلية قامت بتقسيم المتدربين إلى مجموعات بحيث لا تتجاوز المجموعة ٥٠ متدربا وفق الاحتياطات الاحترازية وتنفيذ برنامج وشرح متكامل عن نظام الكلية الذي أعده رئيس وحدة التوجيه والإرشاد.

وحضر اللقاء وكيل الكلية للتدريب الأستاذ خالد الغامدي ووكيل الكلية لشؤون المتدربين الأستاذ محمد الغامدي ووكيل الكلية للجودة الأستاذ خالد المالكي ورئيس وحدة التوجيه والإرشاد الأستاذ نادر حكمي.