«بر جدة» تستهل العام الهجري بدعم 900 يتيم ويتيمة

بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1442هـ دشنت جمعية البر بجدة مشروع (ابدأها بصدقة لتدوم النعم)، والذي من خلاله يستمر عطاء الجمعية لأكثر من 900 يتيم ويتيمة من أبناء المحافظة.

وبيّن رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن المشروع جاء لإشراك المجتمع في دعم هذه الفئة الغالية – الأيتام – والذين تستضيفهم دور الإيواء على مدى أعوام، وينالون فيها الرعاية والخدمات والمستلزمات التي يحتاجونها، وذلك بمساندة أهل الخير الذين يدعمون الجمعية لإكمال مسيرتها وتحقيق رسالتها السامية التي انطلقت قبل 40 عاما.



وذكر الدكتور قاضي أن الايتام تقام لهم على مدار العام العديد من البرامج والفعاليات العلمية والرياضية والثقافية والترفيهية والدورات التدريبية، وقد وفرت لهم الجمعية بمناسبة العام الدراسي كافة المستلزمات المدرسية والأجواء التعليمية والتي تكون سببا بعد فضل المولى في تفوقهم ونجاحهم.

كما أنهم يجدون خلال الأعياد والمناسبات الكسوة والعيديات، ولم تبخل البر عليهم بكل ما يدخل السرور إلى قلوبهم ويخفف من معاناتهم، باعتبارهم أبناء وبنات الجمعية ويتمتعون بكافة الحقوق الأسرية.

فالقائمون على البر لا يألون جهداً وبذلاً بتعاون المحسنين في سبيل أن يجد الأيتام من كلا الجنسين الراحة والاستقرار بل والتطوير والتنمية حتى يقبلوا على سوق العمل مؤهلين ليكونوا لبنة صالحة لوطنهم ومجتمعهم.