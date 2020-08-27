حزمة تحفيزية لتوطين 117 مهنة هندسية.. وعقوبات للمنشآت المخالفة

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، عبدالناصر سيف العبداللطيف، عن وجود حزمة تحفيزية لقرار توطين المهن الهندسية.

وأوضح العبداللطيف أن الحزمة تتضمن دعم عملية استقطاب السعوديين، للانضمام إلى سوق العمل، وتوفير بيئة العمل الجاذبة لهم، وتهيئتهم بالبرامج التدريبية المناسبة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

وبين أن وزارة الموارد البشرية، ستطبق عقوبات على المنشآت التي لا تتقيد بنسب التوطين من خلال إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن الهندسية للمنشأة آلياً، بالإضافة إلى فرض عقوبة مخالفة توطين للمهن المقصورة على السعوديين.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة في حال ضبط عامل وافد يعمل في أحد المهن الهندسية المستهدفة، بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل.

ووفقا للبيانات المتاحة على “أرقام”، قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مؤخرا توطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 20%.

وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 جمادى الثانية 1442 هجرية، ويشمل 117 مهنة تخصصية ويوفر أكثر من 7000 فرصة وظيفية في المرحلة الأولى، بحد أدنى للأجور يبلغ 7000 ريال.