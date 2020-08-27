ضوابط جديدة لـ”ميكروفونات” المساجد: العدد 4 ودرجة الصوت لا تزيد عن 4

وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض جميع أئمة ومؤذني المساجد والجوامع بالالتزام بالاقتصار عدد سماعات مكبرات الصوت بالمساجد على 4 سماعات فقط وإزالة ما زاد عليها.

وشدد تعميم حديث وجهه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور علي بن سالم الحارثي، على ضبط أجهزة مكبرات الصوت على درجة 4 كحد أقصى، ومراعاة إغلاق السماعات الخارجية عند الدروس والمحاضرات، والتأكيد على أن مسؤولية ذلك تقع على إمام ومؤذن المسجد، وأنه ستتم متابعة ذلك والرفع عن المخالف.

ولفت الحارثي أن التعميم جاء بسبب كثرة الملاحظات الواردة للفرع في موضوع ارتفاع درجة الصوت الخارجي للمساجد وما يسببه ذلك من إزعاج للمجاورين وتداخل أصوات المساجد.