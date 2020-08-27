الخثلان: يمين بالطلاق دون داعٍ “يحلّ عقد الزوجية”.. والحالف “ضعيف الإيمان”

وصف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، الحلف بـ”الطلاق” لبيان كرم الشخص دون حاجة لذلك بأنه “تلاعب بحدود الله عز وجل ويدل على ضعف إيمان الشخص”.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، أن الحلف بـ”الطلاق” و”الحرام” لأسباب تافهة قد يحل عقد الزوجية الذي سمّاه الله ميثاقاً غليظاً، مبيناً أن المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية والحنابلة والملكية يرون وقوع الطلاق.

وأضاف أن هناك فتوى في المملكة والعديد من دول العالم الإسلامي تُشير إلى أن وقوع الطلاق يكون على حسب نية من الحالف، فإن نوى طلاقاً وقع طلاقاً، وإن نوى ظهاراً يكون ظهاراً، وإن نوى يميناً يكون يميناً، ناصحاً من صدر منه ذلك عليه التوجه لدار الإفتاء لكي يتثبت من لفظه وقصده ونيته.