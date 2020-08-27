“سعود الطبية” تحذر من “كريمات” التفتيح والتخسيس المجهولة: ضارة وتسبب التشوه

شددت مدينة الملك سعود الطبية على ضرورة الحذر من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي للأدوية المزعومة والتركيبات والخلطات، والتي جعلوا منها علاجًا لكل شي من حساسيات وصدفية وبهاق وخلافه.

وأوضح استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر د.عمرو عبد الجبار أن بعض تلك الكريمات الخاصة بالترطيب ثبت أنهم يخلطون فيها أدوية وخاصة كورتيزونات عالية التركيز ومواد أخرى محظورة وغير مصرحة لأنها غير آمنة.

وأشار د.عبدالجبار إلى أن هناك خلطات تفتيح يضعون لها أسماء براقة مثل “خلطة بياض الثلج”، وقد ثبت أن فيها أعلى أنواع الكورتيزون تركيزًا؛ مما تسبب تشوهات دائمة بمظهر الجلد، مؤكدًا على أهمية عدم الاستهانة بهذه الكريمات، حيث أن بعضها قد تسبب مضاعفات على كامل الجسم وليس فقط الجلد، وهناك عدة حالات استخدمت تلك الادوية وانتهى بهم الحال بمضاعفات ليس لها علاج .

وتابع د.العبدالجبار بقوله: وكذلك خلطات التسمين والتكبير وتكبير الخدود كما يدعون، وأغلبها بها مواد طبية وأدوية بطرق وكميات غير محسوبة سببت لمن استخدمها أمراض الضغط والسكري واضطرابات الغدد وغيرها من المضاعفات.

وختم د.العبدالجبار تصريحه حاثًا أفراد المجتمع على عدم الانجرار خلف كل من يسوق منتجاته بادعاءات طبية براقة وهو ليس من ذوي الاختصاص.