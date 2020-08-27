ارتفاع إصابات #كورونا في سويسرا وهولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 40645 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2003 حالات. وتعافى 34800 شخص من المصابين حتى الآن.

فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 70378 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس، بتوقيت امستردام.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ، 6241 وتعافى 807 أشخاص من المصابين حتى الآن.