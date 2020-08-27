“الطفيل بن عمر” تنهي إجراءات القبول والتسجيل وسط احترازات مشددة

أنهت مدرسة الطفيل بن عمر قبول الطلاب الموجهين من قبل لجنة القبول والتسجيل بمكتب تعليم قرطبة بالرياض، مع تنفيذ إدارة المدرسة كافة الاحترازات اللازمة الموصى بها من قبل وزارة الصحة.

كما انتهت الإدارة من تسليم كافة الكتب والمناهج الدراسية وسط احترازات مشددة لطلابها، بإشراف قائد المدرسة جزاع المطيري وبقية الهيئة الإدارية والتعليمية.

وتعد مدرسة الطفيل بن عمر إحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم قرطبة، إذ تعتبر من المدارس النموذجية والمتميزة في تطوير العملية التعليمية وتفعيل كافة أوجه الأنشطة الطلابية الصيفية والبرامج التدريبية التي تنفذ على مدار العام الدراسي.

كما حققت المدرسة مراكز متقدمة في المسابقات العلمية الطلابية خلال السنوات الماضية.