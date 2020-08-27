الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق مستودعات الأقمشة في جدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، من إخماد حريق بعدد من المستودعات بجي المحجر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (15:09) يفيد عن تصاعد السنة اللهب من مستودع.

وعلى الفور تم تحريك 20 فرقة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم وكذلك تطبيق خطة الدعم والإسناد الآلي والبشري بين إدارات مديرية منطقة مكة المكرمة.

وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات بمساحة 4000 م2 وتحتوي على أقمشة وستائر، عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعًا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة والسيطرة على الحريق وإخماده بشكل تام.

باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل إصابات.