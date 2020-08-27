مصر.. حبس متهم في واقعة الاغتصاب الجماعي لفتاة بفندق فيرمونت

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس المتهم أمير زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وجاء قرار النيابة العامة، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه، أمس، حال محاولته الهروب خارج البلاد كباقي المتهمين.

يشار إلى أن جريمة اغتصاب جماعي وقعت داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة منذ 6 سنوات، وكشفت تفاصيلها حسابات على السوشيال ميديا واتفق جميعها على الرواية نفسها تقريبًا، خرجت على إثرها موجة واسعة من المطالبات بفتح تحقيق فيها وأسباب التستر عليها لسنوات.

بتتبع المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول التفاصيل إن عددًا من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وعقب انتهاء جريمتهم البشعة كتبوا أسماءهم على جسدها وصوروا الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم.

وقالت حسابات مهتمة برصد حالات الاغتصاب والتحرش على مواقع التواصل، إن الفتاة الضحية خشيت من الإبلاغ بعد تلقيها تهديدات بالقتل.