شملت منصات وتطبيقات.. نائب وزير البيئة يدشن حزمة من الخدمات الإلكترونية

دشن المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، حزمة من الخدمات الإلكترونية.

وشملت دليل الخدمات الإلكترونية، وهو دليل تفاعلي يسهل للمستفيد الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تم حصر أهمها في مختلف قطاعات الوزارة، وكذلك البوابة الجيومكانية الرقمية، وهي منصة رقمية موحدة لعرض البيانات الجيومكانية بشكل مفصل ولحظي من خلال توفير بيانات وطبقات جغرافية تدعم الأنظمة والخدمات الرقمية.

كما شملت الخدمات الإلكترونية، سعودي جاب وهي مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المنتجين وشركات التوثيق والمؤهلين الزراعيين في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على المزارع والمنتجات الزراعية، وتطبيق برق للأجهزة الذكية الذي يمكن التنفيذيين والقيادات في الوزارة الاطلاع على المعاملات وإحالتها وتوقيعها إلكترونيًا.