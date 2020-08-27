اتفاق سعودي عراقي على تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين

استقبل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة، الذي يُجري زيارة رسميّة إلى العراق لبحث العلاقات الثنائيّة بين بغداد والرياض.

وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة، والإشادة بما وصلت إليه من تطور إيجابي على الصُعُد كافة، واتفق الجانبان على تفعيل مُذكّرات التفاهم التي أبرمتها الحُكُومات السابقة، كما بحثا تعميق العلاقات الاقتصاديّة، والاستثماريّة بين البلدين، ولاسيّما في مجال الزراعة، والبتروكيمياويات، وتزويد العراق بالطاقة، ومناقشة موضوع ربط الطاقة مع دول مجلس التعاون.

وتطرّق الجانبان إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفد المُرافِق له إلى واشنطن، وما رشح عنها، وكذا ما تمخّض عن القمة الثلاثيّة بين العراق ومصر والأردن التي جرت أعمالها في العاصمة عمّان.

وقد بحث الوزيران مُستجدّات الأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكّدا أهمّية تعزيز الأمن، والاستقرار بالمنطقة.

والجدير بالذكر أنّ هذه هي الزيارة الأولى للأمير فيصل بن فرحان الى العراق منذ تسنّمه منصبه وزيراً لخارجيّة المملكة العربيّة السعوديّة.