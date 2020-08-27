عودة زيارات الأهالي لـ 400 من ذوات الإعاقة في الرياض وفق إجراءات التباعد

نظمت مراكز التأهيل الشامل للإناث في حي القدس والدرعية والخرج والمجمعة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من الزيارات والبرامج الاجتماعية لـ400 مستفيدة من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية داخلها مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة وقوانين التباعد الاجتماعي.

واشتمل التنظيم على اعتماد خطة كاملة لاستقبال زيارات أهالي المقيمات وفق جدول يومي محدد يوضح اعداد الزائرات وفترة الزيارة بعد التواصل والتنسيق مع الأسر بالإضافة إلى تخصيص نقاط الفرز البصري وقياس درجات الحرارة عند الدخول والخروج وتعبئة نموذج الإفصاح الصحي مع وضع الإرشادات الوقائية في المكان المخصص للزيارات والاشراف على تطبيقها، كما نفذت المراكز خلال الفترة نفسها مجموعة من البرامج الترفيهية والتلوين والرسم والألعاب والمسابقات والرحلات الخارجية الترويحية للمستفيدات .

تأتي هذه البرامج والزيارات ضمن الخطط الدورية في مراكز التأهيل الشامل للإناث في الرياض والتي تهدف في مجملها إلى تنمية مهارات مستفيداتها و شغل اوقات الفراغ لديهن ودمجهن بالمجتمع.