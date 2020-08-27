“ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع أمانة منطقة الباحة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة طرق المنطقة، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـ LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في مدينة الباحة، بإجمالي تغيير 34,000 مصباح. ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70% وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشدة.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبد الله الغريري أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الطرق الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب ، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 22 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 380 ألف شجرة.

الجدير بالذكر بأن ترشيد قد بدأت التمهيد لإطلاق مشروعاتها في إعادة تأهيل إنارة الطرق في المنطقة الجنوبية في كل من عسير وجازان ونجران بعد استكمال بياناتها الفنية، وقد استكملت أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.