الحكومة اليمنية تدين بشدة استهداف مليشيات الحوثي لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة

أدانت الحكومة اليمنية بشدة استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطاحن البحر الأحمر الواقعة جنوب مدينة الحديدة بقصف مدفعي، والذي أسفر عن أضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد أحد أهم المشاريع التنموية وركائز الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه وهو تحدٍ سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية، وتأكيد إضافي على تنصل المليشيا من التزاماتها وتعهداتها ومضيها في التصعيد وجر الأوضاع في مدينة الحديدة لما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية للمواطنين.

وطالب الإرياني، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث ورئيس فريق الرقابة الأممية برئاسة الجنرال ابهيجيت جوها بتحمل مسئولياتهم، وإدانة هذا الاستهداف الهمجي الذي طال مطاحن البحر الاحمر واتخاذ موقف واضح من خروقات المليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار.