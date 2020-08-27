مؤشر على التعافي.. “النقد الدولي” يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعوي إلى 2.9% في 2021 #عاجل

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2021 إلى 2.9% بدلا عن توقعاته السابقة البالغة 2.2%.

وفي تقرير للصندوق بشأن اقتصاديات الشرق الأوسط وتأثيرات جائحة كورونا، خفض توقعاته لإنكماش الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بشكل كبير إلى (-2.3%) بدلا من (-6.5%).

ويعد تقرير الصندوق الدولي مؤشرا على اتجاه الاقتصاد السعودي للتعافي من آثار جائحة كورونا والتي ضربت الاقتصاد العالمي.

وكان محمد الجدعان وزير المالية أشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن أرقام الاقتصاد السعودي ستختلف عن توقعات صندوق النقد الدولي المتشائمة.

وتتوافق تقديرات الصندوق الجديدة مع رؤية الوزير الجدعان بانخفاض نسبة الانكماش والذي يرجع في المقام الأول إلى نجاح المبادرات والحوافز التي أطلقتها المملكة لامتصاص آثار الجائحة.