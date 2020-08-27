التلفزيون القطري يعتذر عن واقعة “البطريق” . . غضب في لبنان بعد إساءة مذيع قطري للبطريرك الماروني

في واقعة أحدثت حالة جدل و استهجان واسعتين، أساء مذيع قطري لاسم البطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، خلال نشرة أخبار بالتلفزيون القطري، أثناء تغطية خبر لقاء وزير الخارجية القطري،الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني،لبطريرك الطائفة المارونية، مطلقا عليه لقب البطريق بدلا من البطريرك، ومرددا الكلمة أكثر من مرة،مفجرا حالة من السخط و الاستياء و الغضب في الأوساط اللبنانية.

و من جانبه حاول التلفزيون القطري معالجة الحادث بالاعتذار، الخميس، ووصفه بـ”خطأ غير مقبول” من مذيع إحدى نشراته الإخبارية في حق ​البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مع انتقادات واسعة للمذيع.

وقال تلفزيون قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “يعتذر عن الأخطاء غير المقبولة التي حدثت في إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تم قراءتها بطريقة غير صحيحة”، وأكد تلفزيون قطر أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء”.