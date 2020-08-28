سجنت بأمر أردوغان… وفاة محامية تركية بعد إضرابها عن الطعام 238 يوماً

قالت شركة للمحاماة إن محامية كردية تركية أضربت عن الطعام منذ 238 يوماً بعد إدانتها في العام الماضي بالانتماء لمنظمة إرهابية، توفيت أمس الخميس في مستشفى باسطنبول.

وأضافت شركة “قانون الشعب” للمحاماة على تويتر أن “إبرو تيمتك، أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها الخميس”.

وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين، إن “تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاماً، وزميلها أيتاج أونسال، دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل الماضي، للمطالبة بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا”.

وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى وإن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين، ومنظمات أخرى في 11 أغسطس الجاري.