ميسي يزيح “كوفيد-19” عن صدارة “غوغل تريندز”

تجاوز لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيروس كورونا، من حيث عدد مرات البحث على موقع غوغل على مستوى العالم بعد إعلان رغبته في الرحيل عن الفريق الإسباني.

وتسبب الفاكس الذي بعث به نجم البرسا ومنتخب الأرجنتين الثلاثاء، في أن يصبح اللاعب اللاتيني هو الأكثر بحثاً على محرك البحث غوغل ليتجاوز حتى عدد مرات البحث عن أنباء حول الجائحة لفترة من الوقت.

وكشفت خدمة غوغل تريندز التي تختص بقياس مدى شعبية الكلمات التي يستخدمها رواد الإنترنت في عمليات البحث، أنه على مقياس من صفر إلى 100، قفز ميسي من 8% إلى 86% في غضون ساعتين فقط.

وكان وقت الذروة هو قرابة الساعة 20.00 لتتراجع الجائحة نقطتين.

وبحث المستخدمون بكلمات مفتاحية أخرى مثل فاكس وبارتوميو ومانشستر سيتي، أما في إسبانيا فقد قفز معدل البحث عن اسم رئيس نادي برشلونة من 1% إلى 82% خلال سبعة أيام.