سهى عرفات للسلطة الفلسطينية: سأحرقكم أمام شعبكم.. وأفتح عليكم أبواب جهنم!

توعدت أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بفتح أبو جهنم على السلطة الفلسطينية، وفق ما نقل مساء الخميس موقع “I24” عنها في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، بعد اضطهادها بسبب موقفها من معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي “كان”: إنها تتلقى تهديدات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بعد التدوينة التي نشرتها على صفحتها على إنستغرام، والتي اعتذرت فيها نيابة عن الشعب الفلسطيني لدولة الإمارات بعد اعلان التطبيع بين الامارات واسرائيل.

وقالت عرفات إنها ترسل رسالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية، إذا تسببوا في إيذائها أو بأفراد عائلتها، فإنها ستقاوم بكل قوة.

وقالت سهى عرفات للتلفزيون الإسرائيلي: هناك تعليمات تصورني كأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب أبو مازن. إذا حاولوا ايذائنا حتى بشعرة، فسأحمل المسؤولية على عاتق السلطة. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، فسأفتحها أيضاً.

وأضافت : سأفتح أبواب جهنم عليهم، إذا رغبوا في فتح صفحاتهم. بطاقاتي هي ذاكرتي، كل شؤونهم، وياسر عندي مذكراته. كتب عن كل منهم. إذا نشرت نقطة حول ما قاله ياسر عنهم فسأحرقهم أمام شعبهم”.

وعن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت سهى عرفات “هو بعيد عن كل شيء لكنهم يضللونه. أنا أحب أبو مازن. كلهم يضللونه. الكل يضلله وينتظر اللحظة.

لكن أبو مازن سيعيش 100 عام ويعيش أكثر من شمعون بيرس لأن صحته جيدة. لكن من حوله؟ يريدون تدمير عائلة عرفات. نحن أقوى، معنا أناس أكثر منهم”، وفق ما نقل الموقع الإسرائيلي.