إرتفاع أسعار الذهب والأوقية عند 1949.4 دولار

ارتفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى خلال تداولات الجمعة مع تراجع الدولار، في ظل تقييم المستثمرين للنهج الجديد للاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% أو بقيمة 16.8 دولار عند 1949.4 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.6% إلى 1942.06 دولار.

كما صعدت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.07% إلى 27.49 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.5% عند 931.05 دولار، وكذلك سعر البلاديوم 1.3% إلى 2190.2 دولار.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – 0.4% إلى 92.6 نقطة.