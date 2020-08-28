“الضمان الصحي”: تأمين الموظف يشمل زوجته وأبناءه

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين لديه، وكذلك أفراد أسرهم المشمولين بالنظام.

وذكر المجلس، عبر حسابه على تويتر أن المقصود بأفراد الأسرة المشمولين بالنظام هم: الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25 سنة والأبناء البنات غير المتزوجات وغير العاملات.

وأضاف مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع الموظفين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارًا مفاده بأن لديه موظفًا على الكفالة ويعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، فهل يجب عليه كصاحب شركة التأمين على الموظف فقط؟ أم أنه ملزم بالتأمين على جميع أفراد عائلته؟