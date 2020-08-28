بـ 273.2 مليار ريال.. فوتسي راسل تستحدث مؤشرًا للسندات السعودية

أعلنت فوتسي راسل اليوم إطلاقها مؤشرا لقياس أداء السندات الحكومية السعودية ذات معدل الفائدة الثابت بالعملة المحلية.

وقالت فوتسي راسل، وهي واحدة من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، وتضم أسهم أكبر مائة شركة بريطانية في بورصة لندن، إن مؤشرها للسندات الحكومية السعودية يوفر تغطية للصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام، وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال (266.65 مليون دولار).

وأشارت إلى أن 45 ورقة مالية بقيمة سوقية تبلغ 273.2 مليار ريال (72.9 مليار دولار) أصبحت مؤهلة للإدراج على المؤشر بنهاية شهر يوليو الماضي.

وأضافت أنه سيتم تقييم سوق السندات الحكومية السعودية كجزء من عملية تصنيف الدول ذات الدخل الثابت في مؤشر فوتسي راسل ضمن مراجعتها السنوية في شهر سبتمبر المقبل.