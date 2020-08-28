باحثون أمريكيون: النساء أقوى مناعة أمام #كورونا من الرجال

كشفت دراسة حديثة عن أن النساء قد ينتجن استجابة مناعية لفيروس كورونا أقوى من الرجال.

وقال باحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Nature إن الرجال كانوا منذ بداية الجائحة أكثر عرضة للوفاة من الفيروس مقارنة بالنساء في نفس العمر، لكن العلماء لم يتمكنوا بعد من تحديد السبب بالضبط.

ووفقا للدراسة فإن الرجال على مستوى العالم يمثلون حوالي 60% من الوفيات الناجمة عن Covid-19 وبحثت ما إذا كانت الاختلافات في الاستجابات المناعية يمكن أن تفسر السبب.

قال كبير مؤلفي الدراسة أكيكو إيواساكي، الأستاذ في جامعة ييل الأمريكية: “ما وجدناه هو أن الرجال والنساء يطورون بالفعل أنواعًا مختلفة من الاستجابات المناعية لفيروس كوفيد -19، وهذه الاختلافات قد تكمن وراء القابلية المتزايدة للمرض لدى الرجال”.

جمع الباحثون عينات من الأنف واللعاب والدم من الأشخاص غير المصابين بالعدوى والمرضى الذين عولجوا في مستشفى ييل نيو هافن في الولايات المتحدة، ثم قاموا بمراقبة المرضى للنظر في استجاباتهم المناعية.

وجد الباحثون أن النساء لديهن استجابة مناعية أكثر قوة تشمل الخلايا الليمفاوية التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي يمكنها التعرف على الفيروسات والقضاء عليها، وكان أيضا بين النساء الأكبر سنا.