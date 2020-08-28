بريطانيا: منتدى جديد للنزاهة الرياضية.. يقاوم التنمر والتحرش والتلاعب في نتائج المباريات

قالت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، إنه سيتم تشكيل منتدى جديد للنزاهة في بريطانيا، للمساعدة في مواجهة أي مشكلات في شتى الألعاب والمنافسات الرياضية، تتراوح ما بين التلاعب في نتائج المباريات، وتعاطي المنشطات، وحماية الرياضيين، وتأمين عدم تعرضهم لأي إساءات.

تأتي الخطوة في أعقاب فضيحة بحدوث تجاوزات مختلفة طالت رياضة الجمباز في بريطانيا، وفي ظل قلق بوجود حالات تنمر وتحرش، وتمييز في مجالات أخرى في الرياضة البريطانية.

وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات في بريطانيا في بيان، يوم أمس الخميس، إنها طلبت من جامعة سوانزي إجراء دراسة لتحديد مدى إمكانية وجود صلة بين أمور مثل التلاعب في نتائج المباريات، والفساد، وسوء السلوك.

وقدمت الدراسة 24 توصية لتحسين أساليب الإدارة، وكشفت عن تفاوت كبير في انفاق الهيئات الرياضية على تحقيق النزاهة في أروقتها.

وقال رئيس الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، تريفور بيرس: “مكافحة المنشطات فقط جانب واحد تتعرض فيه النزاهة الرياضية للخطر، وهناك تهديدات أخرى للقيم التي نتمسك بها بقوة في الرياضة مثل الحماية والتمييز والتلاعب في النتائج والفساد الإداري”.

وأضاف المسؤول البريطاني: “الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات تسعى للجمع تحت مظلة واحدة، ائتلافاً من المنظمات للبدء في مواجهة مشكلات أوسع نطاقا والتصدي لها بمجهود موحد”.

وحصل منتدى النزاهة الجديد في الرياضة على موافقة وزارة الرياضة البريطانية، وسيعقد أول اجتماعاته في الشهر المقبل.