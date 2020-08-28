ارتفاع إصابات #كورونا في إيطاليا وبريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 263 ألفاً و949 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفاً و463 حالة وتعافى 206 آلاف و554 من المصابين حتى الآن.

فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 332 ألفاً و509 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب البيانات.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفاً و564 حالة وتعافى 1564 من المصابين حتى الآن.