مليشيات الوفاق تقمع التظاهرات الليبية بالأسلحة الثقيلة

ذكرت تقارير اخبارية ليبية أن حكومة فايز السراج قد أمرت قواتها المعززة بالأسلحة الثقيلة بالقيام بفض التظاهرات في الاراضي الليبية.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس ليلة أمس الخميس انتشاراً كثيفاً لأرتال محملة بالأسلحة الثقيلة وثّقتها الصور في شوارع متفرقة لمناطق عدة في طرابلس، منها الدريبي وغوط الشعال وقرجي وجزيرة الفرناج، وتنادت أصوات من الحراك للخروج في مليونية تحقيق المطالب اليوم الجمعة.

ومازالت الاليات العسكرية تجوب شوارع العاصمة طرابس، تزامناً مع قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بفرض حظر التجول لمدة 4 أيام متتالية، والذي يرى مراقبون أنه جاء لقمع الاحتجاجات المستمرة التي تنادي بمظاهرة مليونية لتحقيق أبسط مقومات الحياة.

ومن جهة أخرى، شهدت بعض الشوارع خروج المتظاهرين الذين أضرموا النيران في إطارات السيارات، تعبيراً عن استمرارهم في مطالب الحراك الذي جاء لتوفير أساسيات الحياة من ماء وكهرباء ووقود وسيولة نقدية ومحاسبة رموز الفساد والسلطة.