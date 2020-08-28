المرور: منح رخصة القيادة دون اختبار لصاحب التصريح.. بشرطين

أوضح المرور السعودي أن الحاصل على ترخيص بالقيادة يمكنه استخراج رخصة دائمة دون اختبار، إذا ما راجع الإدارة خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه لسن ١٨.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه على موقع «تويتر».إن من يحمل تصريح قيادة يمكنه الحصول على رخصة قيادة دون إجراء اختبار، حال توافر الشرطين: أن تتم المراجعة خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه لسن الثامنة عشرة.

وتابع المرور المرور السعودي: «يكتفى بالاختبار السابق، كونه طبَّق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن مفاده أنه يريد استبدال التصريح برخصة قيادة، متسائلا عن المتطلبات.