الهلال يستغني عن الفرج والشهراني.. حتى إشعار آخر

قررت إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل تجديد عقدي سلمان الفرج، وياسر الشهراني، إلى نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الثنائي الفترة الحرة في يناير المقبل، حيث سيصبح بإمكانهما التوقيع لأي ناد دون موافقة ناديهما الأصلي.

وذكر مصدر أن إدارة الهلال أبدت للثنائي رغبتها في تجديد عقديهما، لكنها تفضل حالياً التركيز على حسم الدوري أولاً.

وأشار إلى أن ملف التجديد للثنائي يعد أولوية لدى الإدارة فور انتهاء الدوري، وقبل استئناف المشوار في دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل.

يذكر أن الهلال سيشهد خلال الأشهر المقبلة دخول عدد من لاعبي الفريق الأول الفترة الحرة، إلى جانب الفرج والشهراني.