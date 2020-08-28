معهد الحرم المكي الشريف يجري مقابلات القبول عبر المنصة الإلكترونية “كلاسيرا”

أجرت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين للقبول للعام الحالي عبر المنصة الإلكترونية / كلاسيرا.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي بأن إجراءات القبول في المعهد تتم على مراحل عدة، بدءًا من فتح القبول للمتقدمين من خلال رفع الشهادات والمستندات المطلوبة إلكترونيا من خلال منصة المعهد (كلاسيرا)، وبعدها يفرز المتقدمون المستوفون للشروط ويجرى اختبار إلكتروني لهم، وفي آخر مراحل القبول يتم فرز المرشحين لدخول المقابلات الشخصية، وقد تم إجراء المقابلات الشخصية لهم إلكترونيا من قبل أصحاب الفضيلة معلمي المعهد.

وأفاد بالإعلان قريبا عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 1442 هـ.