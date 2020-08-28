مكة.. فريق طبي ينقذ مقيما تعرض لإصابة مميتة في الرقبة

تمكن فريق طبي بمستشفى الخرمة العام في مكة اليوم (الجمعة) من إنقاذ حياة مقيم بعد أن تعرض لإصابة مميتة في الرقبة.

ووصل المصاب إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من إصابة خطيرة، تمثلت في قطع طوله حوالي 12 سم في الرقبة، ما تسبب في قطع الجلد وعضلات الرقبة والقصبة الهوائية، وتمزق بعض الأوردة.

وعلى الفور، تم إدخال المصاب لغرفة العمليات وخضع لتدخل جراحي -استمر ساعة واحدة- لإنقاذ حياته، وتم إيقاف النزيف، وتكللت العملية بالنجاح.

وتم نقل المصاب لاحقا – عبر سيارة إسعاف – إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، لمتابعة وضعه الصحي واستكمال العلاج.