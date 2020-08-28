“حماية المستهلك” تقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور

قدمت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الجمعة)، عدة نصائح للطلاب وأولياء الأمور، تساعد في توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، وتسهيل مهمة التعليم عن بعد.

وشددت الجمعية على عدم الاستهانة بالتعليم عن بعد، مبينة أنه يحتاج إلى جهد والتزام أكثر من التعلم وجهًا لوجه، مشيرة إلى ضرورة إزالة المشتتات خلال عملية التعلم مثل الهاتف الجوال.

وشددت على ضرورة تخصيص مساحة بالمنزل للدراسة عن بعد، وتنظيم الوقت وأخذ الأمور بجدية، والبقاء على تواصل مع الزملاء في الصفوف الافتراضية، وعدم الاستهانة بالتعليم عن بعد.

وأشارت إلى أهمية الاحتفاظ بنسخ إضافية من جميع الأعمال والملفات، ومتابعة الدروس أولًا بأول، وأخذ فترات راحة منتظمة.