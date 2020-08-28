أكثر من 20 فردا.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على عقوبات ضد بيلاروسيا

قال جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن احتمال فرض عقوبات على حوالي 20 فردا من المرتبطين بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتستهدف الإجراءات المتورطين من “مستوى سياسي رفيع” في تزوير الانتخابات أو قمع المتظاهرين.

وقال بوريل، في تصريحات على هامش المشاورات مع الوزراء في برلين، إنه لا يستطيع الكشف عن عدد محدد للأشخاص الذين سيخضعون للعقوبات أو هوياتهم، لأن “الدول الأعضاء في الاتحاد ما زالت تقدم الأسماء”، مضيفا أن القائمة تتزايد والعدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة.