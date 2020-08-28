التعليم عن بُعد بمدارس التعليم المستمر بمكة وحضوريًا للاختبارات النهائية

أكدت مصادر، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التعليم المستمر بصدد الإعلان في الأيام القادمة عن الآلية والطريقة التي سيتم من خلالها بدء العام الدراسي فيما يخص الدارسين والدارسات بمدارس التعليم المستمر.

وقالت المصادر لـ”الوئام”، إن مرحلة التعليم القادمة فيما يخص الدارسين والدارسات بمدارس التعليم المستمر بمكة المكرمة ستكون عن بُعد من خلال قنوات عين الفضائية وغيرها من المنصات التعليمية وذلك من أجل أن يتمكنوا من الاستفادة من الدروس المسجلة والمشروحة عبر قنوات عين الفضائية وإكمال مسيرتهم التعليمية من خلال هذه المنصة الفضائية.

وفيما يخص أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، بيّنت المصادر، أنه لا يوجد ترشيح للمعلمين والمعلمات خلال هذه الفترة، ويكون حضور المعلمين والمعلمات أيام الاختبارات فقط وذلك من أجل إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد والمراقبة واستخراج النتائج وغيرها من المهام والأمور المتعلقة بشأن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

وفيما يخص الهيئة الإدارية فسوف يكون حضورهم لمدة أسبوع أو أسبوعين وفقًا لأعداد الدارسين والكثافة العددية داخل هذه المدارس، اعتبارًا من يوم الأحد ١١-١-١٤٤٢ وذلك من أجل تسليم الكتب والتسجيل للدراسة مع أخذ الاحتياطات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وحثهم على لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي أثناء الاستلام والتسجيل.

يذكر أن يوم الخميس الماضي كان هناك اجتماع لقادة مدارس التعليم المستمر مع مدير إدارة التعليم المستمر بمنطقة مكة المكرمة لمناقشة الاستعدادات وآلية العمل بمدارس التعليم المستمر خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام وذلك حسب توجيهات الوزارة.