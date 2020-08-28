آخر تطورات #كورونا عالميا.. العراق يسجل 4177 إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 223 ألفا و612 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا”، أنه تم فحص 22 ألفا و634 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليون و547 ألفا و498 نموذجا.

كما سجلت الوزارة شفاء 3865 حالة جديدة، ووفاة 74 حالة.