“مرضة باكستانية”.. أول ضحايا كورونا من الطاقم الطبي بالباحة

توفيت ممرضة باكستانية صباح اليوم بمستشفى الملك فهد بالباحة.

أوضحت مصادر لـ”الوئام”، أن الممرضة أصيبت خلال الفترة الماضية بفايروس كورونا كوفيد -١٩ نتيجة تعرضها ومخالطتها للمرضى بالعمل، وتم وضعها في الحجر الصحي ثم ساءت حالتها الصحية وتم تحويلها وتنويمها بمستشفى الملك فهد بقسم العناية المركزة حتى فارقت الحياة اليوم.

وتعتبر الممرضة الباكستانية أول ضحايا فايروس كورونا من الطاقم الطبي بمنطقة الباحة.