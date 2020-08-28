مجلس الوزراء يقر تعديلات بأنظمة 3 صناديق وبنك التنمية الاجتماعية

قرر مجلس الوزراء، تعديل بعض المواد من نظام الصندوق السعودي للتنمية، ونظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام بنك التنمية الاجتماعية، وتنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية.

وجاءت التعديلات، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، على النحو التالي:

أولاً: تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14-8-1394هـ، على النحو الآتي:

أ- إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (ب) إلى الفقرة (1) بالنص الآتي:

”ب- ممثل من صندوق التنمية الوطني“، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك.

ب- إحلال عبارة ”(1/ج)“ محل عبارة ”(1/ب)“ الواردة في الفقرة (2).

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1-2-1430هـ، على النحو الآتي:

أ- إحلال عبارة ”اثني عشر“ محل عبارة ”أحد عشر“ الواردة في البند (أولاً).

ب- إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب رقم (7) إلى البند (أولاً) بالنص الآتي:

”7-ممثل من صندوق التنمية الوطني عضواً“،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للبند (أولاً) تبعاً لذلك.

ج- إحلال الرقم ”8“ محل الرقم (”7“) الوارد في عجز البند (أولاً).

ثالثاً: تعديل المادة (الثامنة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1-6-1427هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية للفقرة (أ) بالنص الآتي:

”- ممثل لصندوق التنمية الوطني عضواً“.

رابعاً: تعديل المادة (السادسة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29-4-1421هـ، وذلك بإضافة عبارة ”وصندوق التنمية الوطني“ إلى عجز الفقرة (2) من البند (أولاً).