طائرات مساعدات سعودية للمتأثرين بالسيول في السودان

تصل خلال أيام طائرات مساعدات سعودية للمتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان.

وأكدت منظمة الاغتنام للتنمية البشرية السودانية، اكتمال الترتيبات لاستقبال وتدشين طائرة قافلة المساعدات الإغاثية السعودية للمتأثرين بالسيول والفيضانات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم.

وأكدت المنظمة أن الاستقبال بمطار الخوطوم سيكون يوم الإثنين المقبل ٣١ أغسطس ٢٠٢٠م الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وظل مركز الملك سليمان من المؤسسات الداعمة للسودان في كثير من القضايا الإنسانية حيث كانت له تدخلات إنسانية خلال شهر رمضان الماضي استهدف بها عدد من ولايات السودان إضافة إلى تدخلات أخرى في عدد من المجالات.