رسميا.. الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

حددت المملكة هيئات الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، وأصدرت اللائحة التي نشرت في جريدة “أم القرى” الرسمية، اليوم الجمعة.

تفاصيل القرار:

هيئات الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

قرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة رقم (01-02-2020) وتاريخ (28-11-1441هـ) الموافق (19-07-2020م)

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له نظامًا.

وبناءً على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 03-07-1439هـ.

ونظرًا للمصلحة العامة ولحاجة تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرافقة للقرار.

ثانيًا: تنشر اللائحة في جريدة أم القرى.

ثالثًا: يعمل باللائحة بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في جريدة أم القرى.

رابعًا: تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

والله الموفق