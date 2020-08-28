تكريم أبطال “كوفيد-19” في الطائف

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني أمس الأول مستشفى القريع بني مالك.

وتفقد خلالها سير العمل ووجه مدير المستشفى وجميع العاملين بالاهتمام بكل النواحي الطبية والإدارية والمريض أولاً.

وكرم القحطاني أثناء زيارته أبطال ⁧‫كوفيد١٩‬⁩ المتعافين من إصابة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ كما دشن الهوية الجديدة لمستشفى القريع بني مالك‬.

وكان في استقباله مدير المستشفى محمد حسن الزهراني الذي صحبه في جولة على أقسام المستشفى الطبية والإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التفقدية على المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف الحميدان أن القحطاني ناقش خلال الزيارة احتياجات المستشفى والعقبات التي قد تواجههم.