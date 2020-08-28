وزير الري السوداني: تعثر دمج مقترحات السودان ومصر وإثيوبيا في مسودة واحدة حول سد النهضة

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، تعثر دمج مقترحات السودان ومصر وإثيوبيا في مسودة واحدة حول سد النهضة.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحافي أنه على الرغم من أن الفيضان هذا العام هو الأعلى منسوبا إلا أن كمية المياه الواردة ليست الأكثر غزارة، وعزا ذلك لضيق مجرى النهر بسبب عمليات التشييد التي شهدها جانبا النيل خلال العشر أعوام الماضية.

وفي سؤال عن مدى تأثير تخزين سد النهضة على حجم تدفقات المياه إبان فترة موسم الأمطار الحالي، قال عباس إنه ليس لسد النهضة هذا الموسم أي تأثير لعدم اكتمال البناء فيه كما أن المرحلة الأولي للتخزين كانت خلال شهر يوليو.